Первая лига. Ингулец – Агробизнес 3:0. Петровцы гарантировали себе участие в УПЛ

Встреча второй и десятой команд группы. "Ингулец" после гостевой победы над "Кудровкой-Нивой" продолжает занимать второе место в чемпионской группе. "Агробизнес" в прошлом туре потерпел поражение от "Левого берега" и опустился на турнирное дно. Подопечные Чижевского четыре тура подряд не побеждают.

Уже в дебюте противостояния подопечные Лупашко открыли счет. Валерий Сад решился на удар из-за пределов штрафной и попал в верхний угол – 1:0. Безусловно, этот гол может стать украшением тура. У гостей мяч вообще не держался, а вот петровцы по счету играли уверенно. Больше первой половины встречи голов не забивали.

Коллективу из Волочиска было сложно выходить из атаки, ведь петровцы высоко прессинговали. Темп матча был достаточно медленным, а вот борьбы хватало. На 65-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Ситало реализовал выход один на один – 2:0. Сразу после этого раздалась воздушная тревога. После паузы на 70-й минуте счет стал разгромным. Казак отдал, а Пятов из пределов штрафной расстрелял ворота – 3:0.

В итоге, пятая подряд победа "Ингульца". Петровцы выходят на первое место, но "Карпаты" имеют игру в запасе.

Группа "Чемпионская". Восьмой тур

"Ингулец" - "Агробизнес" 3:0

Голы: Сад (7), Ситало (65), Пятов (70)

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Козыренко, Кольцов, Сад, Пятов, Козак, Богунов, Ситало

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович – Заяц, Даценко, Белый, Квасный, Гаврушко, Толочко, Лень, Галенков, Волков. Войтиховский