Первая лига. Левый берег – Прикарпатье 1:1. Киевляне не дожали

Киевская команда забила больше голов среди всех участников чемпионата – 53 мяча. Подопечные Первака уверенно занимают третье место. "Прикарпатье" в прошлом туре на своем поле победило "Мариуполь" и поднялось на пятое место.

Уже в начале встречи гости могли открывать счет, но удар Геника в дальний угол парировал голкипер киевлян. А подопечные Первака свой момент реализовали. Дедух подал, а Спиваков выиграл верховую борьбу и головой пробил в угол – 1:0. Для него это двенадцатый гол в сезоне. По счету хозяева играли уверенно.

На 27-й минуте шикарный шанс сравнять счет имел Соловьев, но блестяще сыграл Механив. На 38-й минуте все же сравняли счет гости. Семка сместился в центр и после его передачи Соловьев переправил мяч в сетку – 1:1. Больше голов до перерыва не было. Отметим, что из-за повреждений покинули поле Синица и Иван Когут.

После перерыва стремились снова выйти вперед хозяева, но не могли довести свои атаки до логического завершения. Подопечные Рыпана во втором тайме сосредоточились на игре в защите. В итоге, игра так и завершилась вничью. Киевляне гарантировали себе третье место.

Група "Чемпионская". Восьмой тур

"Левый берег" - "Прикарпатье" 1:1

Голы: Спиваков (9) - Соловьев (38)

"Левый берег" (стартовый состав): Механив - Дударенко, Слотюк, Самар, Астахов, Спиваков, Дедух, И. Когут, Синица, Мысик, Сухоручко

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Швец, Француз, Болденков, Шинкаренко, Семка, Геник, Соловьев, Цюцюра, Кос, Хома