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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

Насыщенный игровой день

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Полтава

Новина українською

Интересные и интригующие противостояния ожидают болельщиков Первой лиги в субботу. Продолжить свою голевую серию будет пытаться "Диназ", но вышгородцы сыграют против "Подолья", которое в 2024 году не проигрывало. Только победа устроит "Горняк-Спорт" в Ужгороде против "Металлиста". Однако достичь этого будет очень сложно, ведь подопечные Куценко никак не могут набрать три очка.

Также обращаем внимание на игру в Полтаве, где встретятся две неуступчивые команды, которые продолжают бороться за пятое место. Будет на что посмотреть.

12:30. "Металлист" - "Горняк-Спорт"

13:30. "Подолье" - "Диназ"

14:00. "Полтава" - "Кудровка-Нива"

14:30. "Хуст" - "Чернигов"

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Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) СК Полтава Диназ (Вышгород) Металлист (Харьков) ФК Чернигов ФК Хуст
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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