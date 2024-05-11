Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Интересные и интригующие противостояния ожидают болельщиков Первой лиги в субботу. Продолжить свою голевую серию будет пытаться "Диназ", но вышгородцы сыграют против "Подолья", которое в 2024 году не проигрывало. Только победа устроит "Горняк-Спорт" в Ужгороде против "Металлиста". Однако достичь этого будет очень сложно, ведь подопечные Куценко никак не могут набрать три очка.

Также обращаем внимание на игру в Полтаве, где встретятся две неуступчивые команды, которые продолжают бороться за пятое место. Будет на что посмотреть.

12:30. "Металлист" - "Горняк-Спорт"

13:30. "Подолье" - "Диназ"

14:00. "Полтава" - "Кудровка-Нива"

14:30. "Хуст" - "Чернигов"