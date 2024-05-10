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Карпатам предлагали Чоботенко, Степанюка и Танковского
Но в услугах львовский клуб оказался не заинтересован
Фото: fckarpaty.org
Перед возвращением в УПЛ "
Львовяне прилагают усилия, чтобы уже до окончания текущего сезона все эти кадровые вопросы были решены.
По информации Sport.ua, "Карпатам" также предлагали услуги таких хорошо известных футболистов, как Руслан Степанюк из "Ворсклы", Сергей Чоботенко и Вячеслав Танковский (оба – "Полесье"), но в их приглашении "зелено-белые" не заинтересованы.
Сейчас "Карпаты" готовятся к поединку 8-го тура "чемпионской" группы Первой лиги с "Мариуполем", который состоится 11 мая.
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