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Карпатам предлагали Чоботенко, Степанюка и Танковского

Первая лига
Обновлено

Но в услугах львовский клуб оказался не заинтересован

Карпатам предлагали Чоботенко, Степанюка и Танковского

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Перед возвращением в УПЛ "Карпаты" собираются в ближайшее трансферное "окно" укрепить свои ряды, подписав 6-7 новичков, с представителями которых сейчас ведутся активные переговоры.

Львовяне прилагают усилия, чтобы уже до окончания текущего сезона все эти кадровые вопросы были решены.

По информации Sport.ua, "Карпатам" также предлагали услуги таких хорошо известных футболистов, как Руслан Степанюк из "Ворсклы", Сергей Чоботенко и Вячеслав Танковский (оба – "Полесье"), но в их приглашении "зелено-белые" не заинтересованы.

Сейчас "Карпаты" готовятся к поединку 8-го тура "чемпионской" группы Первой лиги с "Мариуполем", который состоится 11 мая.

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Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк Вячеслав Танковский Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко Карпаты (Галич)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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