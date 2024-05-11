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Внимание на Тернополь и Черновцы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Завершается восьмой тур
Фото: ФСК Буковина
Завтра в Черновцах и Тернополе сыграют еще два матча восьмого тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.
Группа "Выбывание"
"Нива" - "Металлург"
12.05.2024. 13:30. "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича". Тернополь
Третья команда группы будет принимать седьмую. "Металлург" в 2024 году все свои матчи проиграл и постепенно продолжает падение на дно. У команды очень мало шансов, чтобы сохранить свою прописку в Первой лиге, поэтому сейчас для молодых футболистов "Металлурга" прежде всего важно получить опыт. "Нива" в прошлом туре завершила серию без пропусков голов в чемпионате, которая длилась 384 минуты. Подопечные Стахива не смогли навязать свою игру "Диназу" и заслуженно проиграли. Коллективу из Тернополя не стоит терять очки, если они хотят побороться за лидерство в группе. "Ниве" в этом матче из-за дисквалификации не сможет помочь Богдан Козак.
"Буковина" - "Кремень"
12.05.2024. 14:15. "Буковина". Черновцы
Лидер группы на собственном стадионе будет принимать команду, которая, кажется, уже смирилась с тем, что в следующем сезоне будет играть во Второй лиге. "Кремень" в 2024 году не выиграл ни одного матча и откровенно разочаровывает собственных болельщиков. По потенциалу этот коллектив не должен быть на дне таблицы, но много вопросов остается к тренерскому штабу. "Буковина" неделю назад уничтожила "Чернигов" – 5:1. Своим дебютным хет-триком среди профессионалов отличился Андрейчук. Игра первого круга завершилась без голов, но в этот раз ожидаем, что хозяева смогут подтвердить свой статус.
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