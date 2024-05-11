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Мариуполь - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

Мариуполь - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Мариуполь - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

Новина українською

После победы "Ингульца" львовяне лишились лидерства, поэтому сегодня они будут стремиться вернуться на первое место. В прошлом туре подопечные Маркевича не выиграли у "Виктории" и сыграли один из самых провальных матчей. "Мариуполь" в 2024 году еще не побеждал и прервать эту серию будет непросто.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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