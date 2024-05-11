Мариуполь - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После победы "Ингульца" львовяне лишились лидерства, поэтому сегодня они будут стремиться вернуться на первое место. В прошлом туре подопечные Маркевича не выиграли у "Виктории" и сыграли один из самых провальных матчей. "Мариуполь" в 2024 году еще не побеждал и прервать эту серию будет непросто.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.