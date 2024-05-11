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Владислав Лупашко - о выходе в УПЛ: Ингулец является сильным командным духом

Первая лига

Команда не расслабляется, несмотря на хорошие новости

Владислав Лупашко - о выходе в УПЛ: Ингулец является сильным командным духом

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Владислав Лупашко рассказал о том, что помогло команде вернуться в УПЛ.

Как бы вы охарактеризовали игровой стиль "Ингульца" в текущем сезоне?

Базовая тактическая схема 4–1–4–1, которая в разных фазах может трансформироваться, в частности, в 4–3–3. Но главное, на мой взгляд, действия наших подопечных были заточены на наступательные операции, поиск кратчайших путей к воротам соперника.

Кого бы Вы назвали лидерами "Ингульца"?

В каждом матче в "Ингульце" меняется капитан. Это мы делаем специально, чтобы каждый игрок, которому доверили капитанскую повязку, почувствовал себя вожаком, что ему доверяют, проявлял качества лидера. Вот почему будет правильно сказать, что "Ингулец" является сильным командным духом.

"Ингулец" досрочно завоевал путевку в УПЛ, но еще сохраняются шансы получить звание сильнейшей команды Первой лиги.

Я на это настраиваю команду, хотя на очереди у нас поединки с очень серьезными оппонентами – "Эпицентром" и "Карпатами".

В УПЛ требования значительно выше, чем в Первой лиге, и, согласитесь, без усиления не обойтись.

Нынешний сезон продолжается, и поэтому обмен мнениями на эту тему с клубным руководством еще впереди. Хотя, уверен, что те игроки, которые завоевали для Петрово путевку в УПЛ, заслужили, чтобы дать им шанс проявить себя в элите.

Напомним, вслед за львовскими "Карпатами" "Ингулец" досрочно обеспечил себе выход в УПЛ на сезон 2024/25.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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