Первая лига. Металлист – Горняк-Спорт 1:2. Долгожданная победа

"Металлист" в прошлом туре одержал гостевую победу над "Металлургом" и находится на четвертом месте группы. "Горняк-Спорт" в прошлом туре на своем поле потерпел поражение от "Хуста" и остался на седьмом месте группы. Коллектив из Горишних Плавней не может выиграть десять игр подряд: 4 ничьих и 6 поражений.

Хозяева активно начали игру и могли открывать счет, но удар Рязанцева парировал 17-летний Станислав Козлов. Постепенно удалось выровнять игру подопечным Куценко, но с конструктивом у их были значительные трудности. После удара Багачанского показалось, что мяч попал в руку Ныжнику, но арбитр этот эпизод проигнорировал. На 30-й минуте снова пришлось вступать в игру Козлову, когда парировал удар Рязанцева. Реализовать игровое преимущество до перерыва харьковчане не смогли.

После перерыва продолжали доминировать подопечные Анищенко, но забить никак не удавалось. На 73-й минуте шикарную возможность забить потерял Черткоев, не который не смог переиграть Рыбака. Гости могли наказать харьковчан за упущенные моменты. На 78-й минуте хозяева все же добились своего. После подачи с углового отличился Чидомере – 1:0. Замена сработала. В следующей атаке подопечные Куценко сравняли счет. Мяч в свой актив записал Студенко – 1:1.

В конце встречи очень неожиданно гости вышли вперед. Мяч после удара Посевкина со штрафного попал в штангу, но первым на добивании оказался Студенко – 1:2. Вот так выход на замену. В итоге, дебютная в 2024 году победа "Горняка-Спорт".

Группа "Выбывание". Восьмой тур

"Металлист" - "Горняк-Спорт" 1:2

Голы: Чидомере (78) - Студенко (79, 86)

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Гомес, Федоров, Дигтярь, Абрамов, Бусько, Пидручный, Багачанский, Исаенко, Синчук, Рязанцев

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Козлов - Мороз, Чибуэзе, Черныш, Романенко, Одог, Посевкин, Черткоев, Дмитриев, Гора, Нижник