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Первая лига. Мариуполь – Карпаты 1:2. Игра забывается, а результат – остается
Центральная игра субботы
Фото: ФК Карпати
"Мариуполь" в прошлом туре в гостях уступил "Прикарпатью" и опустился на седьмое место в группе. "Карпаты" неделю назад сыграли вничью с "Викторией" и уже имеют поровну очков с "Ингульцем". Перед подопечными Мирона Маркевича, пропустивших меньше голов среди всех участников чемпионата, стоит задача выйти в УПЛ с первого места.
Уже в дебюте противостояния шикарную возможность вывести хозяев вперед потерял Плакса, который с выгодной позиции пробил мимо ворот. Львовяне свой момент реализовали. После прострела Подлепенца отправил мяч в сетку Клименко – 0:1. После гола подопечные Маркевича стали играть слишком прагматично. Довольно странно, ведь большинству футболистов "Карпат" стоит доказывать тренерскому штабу свою конкурентоспособность играть в УПЛ в следующем сезоне. Приазовцы стремились сравнять счёт, но не удавалось довести свои атаки до логического завершения. Больше голов в первом тайме не было.
На 89-й минуте львовяне все же забили победный мяч. Демченко отдал, а Юрий Тлумак уверенно обыграл голкипера – 1:2. Таким образом, "Карпаты" снова на три очка опережают "Ингулец".
Группа "Выбывание". Восьмой тур
"Мариуполь" - "Карпаты" 1:2
Голы: Савин (74) - Клименко (10), Тлумак (89)
"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Шушко, Терехов, Харжевский, Фатеев, Задоя, Мочевинский, Плакса, Савин, Пуда, Зубков
"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Бабогло, Мизюк, Полегенько, Сакив, Хаса, Подлепенец, Клименко, Чех, Чачуа, Невес
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