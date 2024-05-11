Первая лига. Подолье – Диназ 3:0. Вышгородцы впервые за четыре тура теряют очки

"Подолье" в прошлом туре сыграло вничью с "Кремнем" и продолжает находиться на втором месте группы. В 2024 году подопечные Костышина еще не проигрывали. "Диназ" в предыдущей игре дома победил "Ниву" и поднялся на пятое место. Для вышгородцев это была третья победа подряд.

В середине первой половины встречи хозяева открыли счет. Гемега подал, а Снижко мощным ударом головой расстрелял ворота – 1:0. Ошиблись в этом эпизоде защитники вышгородцев. Отыграться до перерыва подопечные Головка не смогли. В начале второй половины встречи Иван Оробец закрепил преимущество "Подолья" и снял все вопросы о победителе. Несмотря на все усилия забить хотя бы гол престижа гости не смогли. Окончательный результат в матче установил Кулиш – 3:0.

Таким образом, "Диназ" впервые за четыре тура теряет очки.

Группа "Выбывание". Восьмой тур

"Подолье" - "Диназ" 3:0

Голы: Снижко (22), Оробец (56), Кулиш (88)

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Симинин, Веремиенко, Пасичник, Савчук, Прихна, Гемега, Оробец, Снижко, Кулиш, Кобзар

"Диназ" (стартовый состав): Дмитроченко - Волошин, Мартынюк, Старенький, Литвинов, Ткачук, Соловьев, Пономар, Коваленко, Мораренко, Новиков