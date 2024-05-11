Первая лига. Полтава – Кудровка-Нива 2:3. Гости проигрывали 0:2

Поединок девятой и шестой команд группы. У гостей еще оставались теоретические шансы на четвертое место, но для этого им стоило только побеждать.

В дебюте противостояния хозяева смогли открыть счёт. Марусич отдал, а Щербак разобрался с защитниками и пробил в дальний угол – 1:0. Блестяще в этом эпизоде сыграл капитан "Полтавы". Почти сразу после этого игру остановили из-за воздушной тревоги. На 24-й минуте курьезный мяч залетел в ворота гостей. После удара Копытова должен был выбивать мяч из пустых ворот Сердюк, но он не смог попасть по мяча - 0:2. Еще до перерыва Коркишко своим результативным ударом вернул интригу в наше противостояние – 2:1. В конце тайма Вечурко ударом в ближний угол перевернул все с ног на голову – 2:2. Великолепный футбол в первой половине встречи.

Во второй половине встречи футбол был вязким. Было много позиционной борьбы, но с существенными проблемами в заключительной трети поля. На 84-й минуте Фальковский реализовал пенальти и принес гостям победу.

"Полтава" - "Кудровка-Нива" 2:3

Голы: Щербак (14), Копытов (24) - Коркишко (31), Вечурко (38)

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Бужин, Ходуля, Клименко, Коцюмака, Даниленко, Копытов, Горжуй, Одарюк, Щербак, Марусич

"Кудровка-Нива" (стартовый состав): Лепка – Гагун, Мисюра, Сердюк, Рогозинский, Гулько, Захаревич, Коркишко, Вечурко, Тепляков, Нехтий