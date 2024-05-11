  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Хуст – Чернигов 2:4. Северяне уже не последние
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Хуст – Чернигов 2:4. Северяне уже не последние

Первая лига

Такой футбол нам нужен

Первая лига. Хуст – Чернигов 2:4. Северяне уже не последние

Фото: ФК Хуст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча шестой команды и аутсайдер группы. Гости в случае поражения оставались без шансов на сохранение прописки в Первой лиге, поэтому они были настроены только на победу.

Уже в дебюте противостояния "Чернигов" открыл счет. После передачи Мироненка уверенно переиграл голкипера Федосов – 1:1. Буквально в следующей атаке мог сравнять счет Приходько, однако его удар в прыжке парировал Герасименко. Подопечные Цыткина все же достигли своего. Гарнага и Приходько начали прессинговать голкиперы и он ошибся, а Диянчук забил уже в пустые ворота - 1:1. Такого развития событий мало кто ожидал. На 15-й минуте голевая феерия продолжилась. Федосов второй раз в матче вывел "северян" вперед – 1:2. В конце тайма Шевчук ударом головой сравнял счет - 2:2.

Сразу в начале второй половины встречи Левченко парировал удар Федосова, пытавшегося отличиться хет-триком. К сожалению, во втором матче моментов почти не было. Однако на 68-й минуте все же удалось еще раз забить гостям. Выход один на один реализовал Безгубченко – 2:3. Доигрывал матч "Чернигов" в меньшинстве, ведь вторую желтую получил Сахно.

Достаточно неожиданно, но гости даже смогли забить в меньшинстве. С нескольких метров отправил мяч в сетку Школьный – 2:4. Победа позволила "Чернигову" подняться с последнего места.

"Хуст" - "Чернигов" 2:4

Голы: Диянчук (8), Шевчук (43) – Федосов (3, 15), Безгубченко (68), Школьный (74)

Удаление: Сахно (71)

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Павлыч, Цвик, Червинский, Диянчук, Шевчук, Новиков, Курилец, Станкович, Приходько, Гарнага

"Чернигов" (стартовый состав): Герасименко – Шумило, Галстян, Зенченко, Осипенко, Мироненко, Быбик, Сахно, Ментей, Школьный, Федосов

По теме
yellow-arrow
Внимание на Тернополь и Черновцы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Полтава – Кудровка-Нива 2:3. Гости проигрывали 0:2
yellow-arrow
Первая лига. Подолье – Диназ 3:0. Вышгородцы впервые за четыре тура теряют очки
ФК Чернигов ФК Хуст
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ACB (Чернигов)
11.05.2024 в 16:29
Гарна гра, сподобалася!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ACB (Чернигов)
11.05.2024 в 16:29
Гарна гра, сподобалася!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости