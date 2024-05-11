Первая лига. Хуст – Чернигов 2:4. Северяне уже не последние

Встреча шестой команды и аутсайдер группы. Гости в случае поражения оставались без шансов на сохранение прописки в Первой лиге, поэтому они были настроены только на победу.

Уже в дебюте противостояния "Чернигов" открыл счет. После передачи Мироненка уверенно переиграл голкипера Федосов – 1:1. Буквально в следующей атаке мог сравнять счет Приходько, однако его удар в прыжке парировал Герасименко. Подопечные Цыткина все же достигли своего. Гарнага и Приходько начали прессинговать голкиперы и он ошибся, а Диянчук забил уже в пустые ворота - 1:1. Такого развития событий мало кто ожидал. На 15-й минуте голевая феерия продолжилась. Федосов второй раз в матче вывел "северян" вперед – 1:2. В конце тайма Шевчук ударом головой сравнял счет - 2:2.

Сразу в начале второй половины встречи Левченко парировал удар Федосова, пытавшегося отличиться хет-триком. К сожалению, во втором матче моментов почти не было. Однако на 68-й минуте все же удалось еще раз забить гостям. Выход один на один реализовал Безгубченко – 2:3. Доигрывал матч "Чернигов" в меньшинстве, ведь вторую желтую получил Сахно.

Достаточно неожиданно, но гости даже смогли забить в меньшинстве. С нескольких метров отправил мяч в сетку Школьный – 2:4. Победа позволила "Чернигову" подняться с последнего места.

"Хуст" - "Чернигов" 2:4

Голы: Диянчук (8), Шевчук (43) – Федосов (3, 15), Безгубченко (68), Школьный (74)

Удаление: Сахно (71)

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Павлыч, Цвик, Червинский, Диянчук, Шевчук, Новиков, Курилец, Станкович, Приходько, Гарнага

"Чернигов" (стартовый состав): Герасименко – Шумило, Галстян, Зенченко, Осипенко, Мироненко, Быбик, Сахно, Ментей, Школьный, Федосов