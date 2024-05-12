Нива - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Игра первого круга в Умани завершилась победой коллектива из Тернополя. В этот раз также все ждут победы от "Нивы", ведь запорожцы проиграли все свои матчи. Существует большая вероятность, что "Металлург" в следующем сезоне будет играть во Второй лиге. Шансов сохранить прописку в Первой лиге почти нет, принимая во внимание игру и результаты команды.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.