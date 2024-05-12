Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Игра первого круга в Умани завершилась победой коллектива из Тернополя. В этот раз также все ждут победы от "Нивы", ведь запорожцы проиграли все свои матчи. Существует большая вероятность, что "Металлург" в следующем сезоне будет играть во Второй лиге. Шансов сохранить прописку в Первой лиге почти нет, принимая во внимание игру и результаты команды.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца
- Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
- Третья команда из пяти. Кривбасс обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25
- Тренер Хуста: Сираша похитили средь бела дня. Не было ни повестки, ничего
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн