  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Нива - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нива - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

Игра первого круга в Умани завершилась победой коллектива из Тернополя. В этот раз также все ждут победы от "Нивы", ведь запорожцы проиграли все свои матчи. Существует большая вероятность, что "Металлург" в следующем сезоне будет играть во Второй лиге. Шансов сохранить прописку в Первой лиге почти нет, принимая во внимание игру и результаты команды.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

По теме
yellow-arrow
Буковина - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Внимание на Тернополь и Черновцы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Полтава – Кудровка-Нива 2:3. Гости проигрывали 0:2
Нива (Тернополь) Металлург (Запорожье) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости