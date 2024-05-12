Буковина - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Игра первого круга завершилась без голов и в этот раз коллектив из Черновцов будет пытаться реабилитироваться за ту неудачу. После победы "Подолья" подопечные Мельничука опустились на второе место, поэтому их устроит только победа. "Кремень" занимает последнее место, и эта команда является разочарованием весенней части сезона.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.