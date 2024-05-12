Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФСК Буковина
Игра первого круга завершилась без голов и в этот раз коллектив из Черновцов будет пытаться реабилитироваться за ту неудачу. После победы "Подолья" подопечные Мельничука опустились на второе место, поэтому их устроит только победа. "Кремень" занимает последнее место, и эта команда является разочарованием весенней части сезона.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
- Чемпионство Шахтера в Украинском Классическом, гол Мудрика и награда Забарного. Главные новости за 11-е мая
- У Довбика и Беллингема появился серьезный конкурент в борьбе за трофей Пичичи
- ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн