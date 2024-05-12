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Буковина - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Буковина - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Буковина - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФСК Буковина

Новина українською

Игра первого круга завершилась без голов и в этот раз коллектив из Черновцов будет пытаться реабилитироваться за ту неудачу. После победы "Подолья" подопечные Мельничука опустились на второе место, поэтому их устроит только победа. "Кремень" занимает последнее место, и эта команда является разочарованием весенней части сезона.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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