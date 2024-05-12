Первая лига. Нива – Металлург 4:0. Запорожцы провалили второй тайм

Поединок третьей и седьмой команд группы. В прошлом туре "Нива" в гостях потерпела поражение от "Диназа" и осталась на третьем месте турнирной таблицы. "Металлург" после домашнего поражения от "Металлиста" продолжает опускаться в таблице и находится на седьмом месте. Все свои матчи в 2024 году подопечные Гая проиграли.

Запорожцы агрессивно начали игру, но с конструктивом у них ощущались проблемы. Постепенно хозяева перехватили инициативу, но и им не удавалось довести атаки до логического завершения. Игра была очень вязкой, а голкиперы отдыхали в первой половине тайма. Следует отдать должное гостям, которые при первой возможности пытались выбегать в атаку. Казалось, что в первом тайме голов не будет, но хозяева в компенсированное время все же добились своего. Волохатый бросил с аута и мяч оказался у Кицуна, который мощно пробил в верхний угол – 1:0. Шикарный гол.

В начале второго тайма все вопросы о победителе были сняты. После подачи с фланга головой в дальний угол пробил Дмитрий Галадей – 2:0. После этого гола гораздо увереннее чувствовали себя подопечные Стахива. На 65-й минуте счет стал разгромным. Ризнык отдал, а Дорошенко забил в пустые ворота – 3:0. На последней минуте Ризнык реализовал выход один на один - 4:0.

В итоге игра завершилась победой "Нивы". Коллектив из Тернополя остается в борьбе за чемпионство в группе.



Группа "Выбывание". Восьмой тур

"Нива" - "Металлург" 4:0

Голы: Кицун (45+1), Галадей (46), Дорошенко (65), Ризнык (90)

"Нива" (стартовый состав): Ольховый - Зинь, Демчук, Бэй, Махинка, Волохатый, Мудрый, Голуб, Кицун, Дорошенко, Галадей

"Металлург" (стартовый состав): Николаенко – Ишимский, Костюченко, Баранюк, Куралех, Кузьмович, Крапивный, Хусин, Васильченко, Близнюк, Юдин