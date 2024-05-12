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Первая лига. Буковина – Кремень 0:1. Сенсация в Черновцах

Первая лига

Завершается восьмой тур

Первая лига. Буковина – Кремень 0:1. Сенсация в Черновцах

Фото: ФСК Буковина

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок второй и последней команды группы. Победа могла позволить команде Андрея Мельничука снова подняться на первое место. "Кремень" находится в зоне прямого вылета и еще не побеждал в 2024 году. Отметим возвращение в стартовый состав хозяев главного бомбардира Василия Палагнюка.

Немногие ожидали, но в середине первой половины встречи гости открыли счет. Куць прострелил, а Новотрясов срезал мяч в собственные ворота - 0:1. Следует отдать должное подопечным Климовского, которые стремились играть с позиции силы и им это удавалось. Хороший первый тайм для коллектива из Кременчуга, а вот от футболисты "Буковины" свои моменты не реализовали. Не хватило холоднокровности в атаке подопечным Мельничука.

Сразу после перерыва прогнозируемо начали играть активнее хозяева, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Следует отдать должное гостям, которые достаточно качественно оборонялись. Слишком примитивно играли буковинцы в атаке во второй половине встречи.

В итоге, впервые с ноября побеждает "Кремень", а "Буковина" теперь на одно очко отстает от "Подолья".

Группа "Выбывание". Восьмой тур

"Буковина" - "Кремень" 0:1

Голы: Новотрясов(26, автогол)

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Андрейчук, Будняк, Гончарук, Дворовенко, Лопыренок, Новотрясов, Палагнюк, Солдат, Хамелюк, Шалфеев

"Кремень" (стартовый состав): Коркодим - Дудник, Аркуша, Азизов, Паламарчук, Панчишин, Савицкий, Галоян, Глоба, Обамина, Куць

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