Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина осталась без главного тренера
Клуб также расстался с первым ассистентом наставника
Фото: Буковина
"Буковина" уволила Андрея Мельничука с должности главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Причина - невыразительная игра и неудовлетворительные результаты команды в последних домашних поединках.
Сразу по окончании матча с "Кремнем" (0:1) в клубном офисе "желто-черных" состоялось собрание наблюдательного совета, в ходе которого было решено уволить Мельничука, а также первого ассистента Сергея Соловьева.
Исполнять обязанности главного тренера "Буковины" в заключительных двух матчах будет спортивный директор Григорий Чурилов. По окончанию сезона команду ожидает большая перестройка, а также будет назначен новый тренерский штаб.
Мельничук возглавлял "Буковину" с августа 2022 года.На данный момент команда занимает 2-е место в группе Выбывание Первой лиги.
Популярное сейчас
- У Байера 33 матча без поражений в чемпионате. Но до рекорда Европы еще далеко
- Александрия переигрывает Днепр-1, Черноморец прерывает проигрышную серию. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Кривбасс и Полесье намерены доиграть поединок до комендантского часа
- Карпатам предлагали Чоботенко, Степанюка и Танковского
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО