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Буковина осталась без главного тренера

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Клуб также расстался с первым ассистентом наставника

Буковина осталась без главного тренера

Фото: Буковина

Новина українською

"Буковина" уволила Андрея Мельничука с должности главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Причина - невыразительная игра и неудовлетворительные результаты команды в последних домашних поединках.

Сразу по окончании матча с "Кремнем" (0:1) в клубном офисе "желто-черных" состоялось собрание наблюдательного совета, в ходе которого было решено уволить Мельничука, а также первого ассистента Сергея Соловьева.

Исполнять обязанности главного тренера "Буковины" в заключительных двух матчах будет спортивный директор Григорий Чурилов. По окончанию сезона команду ожидает большая перестройка, а также будет назначен новый тренерский штаб.

Мельничук возглавлял "Буковину" с августа 2022 года.На данный момент команда занимает 2-е место в группе Выбывание Первой лиги.

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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