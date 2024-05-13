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Шищенко - претендент на должность главного тренера клуба Первой лиги

Первая лига

"Буковина" рассматривает вариант с назначением коуча "Полесья"

Шищенко - претендент на должность главного тренера клуба Первой лиги

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Накануне стало известно, что "Буковина" уволила Андрея Мельничука с должности наставника. Исполняющим обязанности главного тренера в двух заключительных матчах будет спортивный директор Григорий Чурилов.

По информации Sport.ua, главный претендент на должность коуча - Сергей Шищенко, ныне исполняющий обязанности главного тренера "Полесья". Если в Житомире по окончании текущего сезона решат отказаться от его услуг, то в "Буковине" будут готовы сразу же начать с ним переговоры. Интересно, что в 2016 году Шищенко уже возглавлял черновицкий клуб.

Среди претендентов в новом сезоне УПЛ стать у руля "Полесья" чаще всего называют фамилии Юрия Максимова и Романа Григорчука.

"Буковина" занимает второе место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 35 очков, но в Черновцах не скрывают, что перед командой летом будет поставлена задача – завоевать путевку в УПЛ.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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