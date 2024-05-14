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Карпаты получили бронь от мобилизации
Львовский клуб признали критически важным для функционирования экономики
Фото: ФК Карпати Львів
ФК "Карпаты" признан критически важной организацией для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Соответствующий приказ был опубликован на сайте Министерство молодежи и спорта Украины.
Такой статус позволяет бронировать от мобилизации 50% военнообязанных работников, а также при надлежащем обосновании это количество можно увеличить.
Напомним, что ранее критически важными были признаны и получили бронь от мобилизации УАФ, УПЛ, "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Оболонь", "Кривбасс" и "Заря".
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