Карпаты получили бронь от мобилизации

ФК "Карпаты" признан критически важной организацией для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Соответствующий приказ был опубликован на сайте Министерство молодежи и спорта Украины.

Такой статус позволяет бронировать от мобилизации 50% военнообязанных работников, а также при надлежащем обосновании это количество можно увеличить.

Напомним, что ранее критически важными были признаны и получили бронь от мобилизации УАФ, УПЛ, "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Оболонь", "Кривбасс" и "Заря".