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В шорт-листе Буковины после увольнения тренера – два украинских специалиста
А вот Кучука в команде не будет
metalist1925.com
На вакантную должность главного тренера "
Как сообщает бывший журналист Игорь Бурбас, возглавить команду могут Сергей Шищенко или Валерий Кривенцов. Переговоры с этими специалистами могут начаться в ближайшее время.
Ранее в шорт-лист черновицкого клуба также входил Леонид Кучук, но на него пока решили не выходить.
Напомним, что ранее с должности главного тренера "Буковины" был уволен Андрей Мельничук. Команда идет на 2-м месте в группе "Выбывание" Первой лиги.
Щищенко возглавляет "Полесье", которое может покинуть в конце сезона. Он уже тренировал "Буковину" – в 2016 году. Кривенцов сейчас без клуба, последним его местом работы была "Заря".
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