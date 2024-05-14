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В шорт-листе Буковины после увольнения тренера – два украинских специалиста

Первая лига

А вот Кучука в команде не будет

В шорт-листе Буковины после увольнения тренера – два украинских специалиста

metalist1925.com

Новина українською

На вакантную должность главного тренера "Буковины" на данный момент есть два претендента.

Как сообщает бывший журналист Игорь Бурбас, возглавить команду могут Сергей Шищенко или Валерий Кривенцов. Переговоры с этими специалистами могут начаться в ближайшее время.

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Ранее в шорт-лист черновицкого клуба также входил Леонид Кучук, но на него пока решили не выходить.

Напомним, что ранее с должности главного тренера "Буковины" был уволен Андрей Мельничук. Команда идет на 2-м месте в группе "Выбывание" Первой лиги.

Щищенко возглавляет "Полесье", которое может покинуть в конце сезона. Он уже тренировал "Буковину" – в 2016 году. Кривенцов сейчас без клуба, последним его местом работы была "Заря".

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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