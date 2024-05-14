В шорт-листе Буковины после увольнения тренера – два украинских специалиста

На вакантную должность главного тренера " Буковины " на данный момент есть два претендента.

Как сообщает бывший журналист Игорь Бурбас, возглавить команду могут Сергей Шищенко или Валерий Кривенцов. Переговоры с этими специалистами могут начаться в ближайшее время.

Читайте также Буковина осталась без главного тренера

Ранее в шорт-лист черновицкого клуба также входил Леонид Кучук, но на него пока решили не выходить.

Напомним, что ранее с должности главного тренера "Буковины" был уволен Андрей Мельничук. Команда идет на 2-м месте в группе "Выбывание" Первой лиги.

Щищенко возглавляет "Полесье", которое может покинуть в конце сезона. Он уже тренировал "Буковину" – в 2016 году. Кривенцов сейчас без клуба, последним его местом работы была "Заря".