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Буковина летом надеется подписать двух игроков Днепра-1

Первая лига

На правах свободного агента

Буковина летом надеется подписать двух игроков Днепра-1

Фото: bukfc.com

Новина українською

Перволиговская "Буковина" в летнее трансферное окно планируют усиление с целью выхода в УПЛ в следующем сезоне.

Как сообщает фан-сайт ФК Днепр, руководство черновицкой Буковины интересуется двумя игроками "Днепра-1".

Речь идет о Сергее Горбунове и Игоре Когуте, у которых по окончании сезона заканчиваются контракты.

Напомним, что в текущем сезоне 30-летний хавбек Сергей Горбунов сыграл 16 матчей в УПЛ.

В активе 28-летнего полузащитника Игоря Когута – 9 поединков и 1 гол в сезоне УПЛ.

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Источник:
fcdnipro.com
Опубликовал: Михаил Черныш
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