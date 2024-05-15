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Буковина летом надеется подписать двух игроков Днепра-1
На правах свободного агента
Фото: bukfc.com
Перволиговская "
Как сообщает фан-сайт ФК Днепр, руководство черновицкой Буковины интересуется двумя игроками "Днепра-1".
Речь идет о Сергее Горбунове и Игоре Когуте, у которых по окончании сезона заканчиваются контракты.
Напомним, что в текущем сезоне 30-летний хавбек Сергей Горбунов сыграл 16 матчей в УПЛ.
В активе 28-летнего полузащитника Игоря Когута – 9 поединков и 1 гол в сезоне УПЛ.
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Источник:fcdnipro.com
Опубликовал: Михаил Черныш
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