Буковина летом надеется подписать двух игроков Днепра-1

Перволиговская " Буковина " в летнее трансферное окно планируют усиление с целью выхода в УПЛ в следующем сезоне.

Как сообщает фан-сайт ФК Днепр, руководство черновицкой Буковины интересуется двумя игроками "Днепра-1".

Речь идет о Сергее Горбунове и Игоре Когуте, у которых по окончании сезона заканчиваются контракты.

Напомним, что в текущем сезоне 30-летний хавбек Сергей Горбунов сыграл 16 матчей в УПЛ.

В активе 28-летнего полузащитника Игоря Когута – 9 поединков и 1 гол в сезоне УПЛ.