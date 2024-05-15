Дети, чьи родители погибли на войне, посетили тренировку ФК Карпаты

Сегодня, 15 мая, на тренировке ФК "Карпаты" побывали дети, чьи родители погибли на войне. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.

"Дети - будущее Украины, а военные - те, кто добывает для Украины это будущее", - говорится в сообщении ФК "Карпаты".

Діти – майбутнє України, військові – ті, хто здобуває для України майбутнє ????????



Сьогодні на тренування до зелено-білих приїхали діти, чиї батьки загинули у війні з росією.



Пам'ятаймо ціну кожного дня, допомагаймо українському війську ✊???? pic.twitter.com/Yje4qHLnie — ФК Карпати Львів / FC Karpaty Lviv (@KarpatyLvivFC) May 15, 2024

Во время встречи юные гости имели возможность пообщаться с футболистами клуба, принять участие в тренировке и получить автографы.