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Дети, чьи родители погибли на войне, посетили тренировку ФК Карпаты
Дети - будущее Украины (с)
Karpaty Lviv FC
Сегодня, 15 мая, на тренировке ФК "Карпаты" побывали дети, чьи родители погибли на войне. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.
"Дети - будущее Украины, а военные - те, кто добывает для Украины это будущее", - говорится в сообщении ФК "Карпаты".
Діти – майбутнє України, військові – ті, хто здобуває для України майбутнє ????????— ФК Карпати Львів / FC Karpaty Lviv (@KarpatyLvivFC) May 15, 2024
Сьогодні на тренування до зелено-білих приїхали діти, чиї батьки загинули у війні з росією.
Пам'ятаймо ціну кожного дня, допомагаймо українському війську ✊???? pic.twitter.com/Yje4qHLnie
Во время встречи юные гости имели возможность пообщаться с футболистами клуба, принять участие в тренировке и получить автографы.
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