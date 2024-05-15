  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Дети, чьи родители погибли на войне, посетили тренировку ФК Карпаты
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дети, чьи родители погибли на войне, посетили тренировку ФК Карпаты

Первая лига
Обновлено

Дети - будущее Украины (с)

Дети, чьи родители погибли на войне, посетили тренировку ФК Карпаты

Karpaty Lviv FC

Новина українською

Сегодня, 15 мая, на тренировке ФК "Карпаты" побывали дети, чьи родители погибли на войне. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.

"Дети - будущее Украины, а военные - те, кто добывает для Украины это будущее", - говорится в сообщении ФК "Карпаты".

Во время встречи юные гости имели возможность пообщаться с футболистами клуба, принять участие в тренировке и получить автографы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Буковина летом надеется подписать двух игроков Днепра-1
yellow-arrow
В шорт-листе Буковины после увольнения тренера – два украинских специалиста
yellow-arrow
Русина в Карпатах не будет - Сандерленд рассчитывает на украинского форварда
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Karpaty Lviv FC
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости