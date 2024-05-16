Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько дней провел там. Украинского арбитра с вокзала забрали в ТЦК
Инцидент был в Одессе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Неназванный арбитр ПФЛ был задержан работниками ТЦК. Об этом рассказал главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов.
"Арбитр ПФЛ, работающий на матчах Первой и Второй лиг, ехал в Одессу. Ехал судить матч любителей. В Одессе его встретили на вокзале ТЦК. И забрали. Несколько дней он провел с ними.
Через несколько дней его отпустили, сейчас он уже дома.
Но история стала прецедентом, о котором уже говорят в УАФ, являющейся объектом критической инфраструктуры и имеющей право бронировать 50% штата. Потому что у арбитров нет бронирования. Арбитры не имеют возможности получить бронь, потому что не являются сотрудниками УАФ. Они сотрудничают как ФЛП.
Эта ситуация напрягает многих арбитров, хотя она вряд ли будет относиться к судьям УПЛ. Арбитры Первой и Второй лиг задают много вопросов руководству.
300 арбитров в целом во всех лигах Украины. Если кого-то мобилизуют, то нужно будет искать новых людей", - сказал журналист.
Напомним, что совсем недавно работники ТЦК забрали прямо с вокзала футболиста перволигового "Хуста" Николая Сираша.
Популярное сейчас
- Почеттино: Очень рад этим трем очкам. Они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром
- Почеттино: Джеймс? Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне
- Почеттино высказался о состоянии Мудрика. Известно, сыграет ли украинец в последнем матче сезона
- Буковина осталась без главного тренера
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО