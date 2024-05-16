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Несколько дней провел там. Украинского арбитра с вокзала забрали в ТЦК

Первая лига
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Инцидент был в Одессе

Несколько дней провел там. Украинского арбитра с вокзала забрали в ТЦК

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Неназванный арбитр ПФЛ был задержан работниками ТЦК. Об этом рассказал главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов.

"Арбитр ПФЛ, работающий на матчах Первой и Второй лиг, ехал в Одессу. Ехал судить матч любителей. В Одессе его встретили на вокзале ТЦК. И забрали. Несколько дней он провел с ними.

Через несколько дней его отпустили, сейчас он уже дома.

Но история стала прецедентом, о котором уже говорят в УАФ, являющейся объектом критической инфраструктуры и имеющей право бронировать 50% штата. Потому что у арбитров нет бронирования. Арбитры не имеют возможности получить бронь, потому что не являются сотрудниками УАФ. Они сотрудничают как ФЛП.

Эта ситуация напрягает многих арбитров, хотя она вряд ли будет относиться к судьям УПЛ. Арбитры Первой и Второй лиг задают много вопросов руководству.

300 арбитров в целом во всех лигах Украины. Если кого-то мобилизуют, то нужно будет искать новых людей", - сказал журналист.

Напомним, что совсем недавно работники ТЦК забрали прямо с вокзала футболиста перволигового "Хуста" Николая Сираша.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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