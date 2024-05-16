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Металлург получил разрешение проводить домашние матчи в Запорожье

Первая лига
Обновлено

Но без зрителей

Металлург получил разрешение проводить домашние матчи в Запорожье

zarya-lugansk.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Запорожский "Металлург" объявил о том, что получил разрешение проводить домашние матчи в родном городе.

О допуске зрителей ничего не упоминается.

В клубе заявляют, что это "большая победа для команды и всего спортивного сообщества".

Таким образом, ближайший матч чемпионата Первой лиги с "Подольем" "Металлург" сыграет 19 мая на "Славутич Арене".

"Металлург" занимает 7-е место в группе Выбывание Первой лиге.

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