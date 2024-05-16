Первая лига
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Металлург получил разрешение проводить домашние матчи в Запорожье
Но без зрителей
zarya-lugansk.com
Запорожский "
О допуске зрителей ничего не упоминается.
В клубе заявляют, что это "большая победа для команды и всего спортивного сообщества".
Таким образом, ближайший матч чемпионата Первой лиги с "Подольем" "Металлург" сыграет 19 мая на "Славутич Арене".
"Металлург" занимает 7-е место в группе Выбывание Первой лиге.
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