Стал известен арбитр, которого задержали работники ТЦК в Одессе

Журналист Игорь Бурбас прокомментировал инцидент с задержанным арбитром сотрудниками ТЦК в Одессе. Он раскрыл имя рефери, а также рассказал о другом подобном случае.

"Задержка арбитра работниками ТЦК в Одессе - не единственный случай. Знаю о как минимум еще одном, который имел место ранее. Судья из Калуша (Ивано-Франковская обл.), который обычно работает в Первой Лиге, был назначен четвертым на матч Второй Лиги. Но после приезда (это была не Одесса, а город на западе страны) он так же был задержан. Из-за этого до стадиона так и не доехал и игру пропустил. Его отпустили, но на следующий день.

После этих двух инцидентов, по моей информации, в последние недели в Комитет Арбитров УАФ массово поступают письма от судей ПФЛ с просьбой не назначать их на игры, поскольку им не предоставляют бронирование и соответственно никаких гарантий не быть задержанными прямо на вокзале. УАФ имеет статус критически важной организации, но бронирование от мобилизации имеют только офисные работники Дома Футбола. Арбитры же там даже не штатные работники.

Раскрою карты. Имя задержанного в Одессе рефери, о котором сообщил мой коллега Владимир Зверов - это Никита Богатырь. Его коллега, о котором выше упомянул я - Иван Салаш", - написал Бурбас в своем Telegram-канале.