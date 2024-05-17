В центре внимания Львов. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра будут сыграны матчи девятого тура весенней части сезона чемпионской группы Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа "Чемпионская". Девятый тур

"Прикарпатье" - "Виктория"

18.05.2024. 12:00. "Рух". Ивано-Франковск

Шестая команда группы будет принимать седьмую. Между соперниками расстояние в один зачетный пункт, поэтому в случае победы сумчане смогут обойти конкурента. "Прикарпатье" в прошлом туре отобрало очки у "Левого берега". Таким образом, подопечные Рыпана два тура не теряют очки и у них еще остаются шансы финишировать на пятом месте. "Виктория" три тура подряд не проигрывает и это хороший результат для команды, провалившей первую половину весенней части сезона. Ничьи против "Карпат" и "Эпицентра" подопечные Бессмертного могут занести себе в актив. В Сумах минимально победило "Прикарпатье". Сможет ли "Виктория" реабилитироваться и выиграть на выезде? Дисквалифицированных у обеих команд нет.

"Кудровка-Нива" - "Мариуполь"

18.05.2024. 13:00. "Юбилейный". Буча

Подопечные Локтионова в прошлом туре проявили характер и смогли с 0:2 выиграть в Полтаве. Реальных шансов занять четвертое место у "Кудровки-Нивы" нет, но завершить сезон на пятой позиции они могут. Это команда, которая всегда верит в свои силы и никогда не сдается. Следует также отметить качественную работу тренерского штаба. "Мариуполь" по игре не уступал "Карпатам", но в конце встречи даже потерял ничью. Подопечные Красноперова пытаются играть с позиции силы, но эффективности их атакам не хватает. От "Мариуполя" весной все ожидали большего, но побороться за плей-офф они уже не смогут. Хозяевам в этом матче не поможет Тепляков, а гостям – Пуды.

"Агробизнес" - "Полтава"

18.05.2024. 13:00. "Юность". Волочиск

Подопечные Чижевского после хорошей первой части 2024 года откровенно разочаровывают. "Агробизнес" три матча подряд проиграл и опустился уже на последнее место. Главный тренер недоволен своими подопечными. Победа может позволить "Агробизнесу" покинуть турнирное дно, но добиться этого результата будет непросто. "Полтава" выигрывала 2:0 в прошлом туре, но потеряла преимущество и проиграла. Подопечные Сысенко играют нестабильно и не демонстрируют то, на что они способны. У соперников одинаковое количество зачетных пунктов и мотивации им будет хватать, ведь никто не хочет завершать сезон на последнем месте в группе. Отметим, что хозяевам не сможет помочь Войтиховский, и это существенная потеря в атаке.

"Эпицентр" - "Ингулец"

18.05.2024. 13:00. Стадион "им. Г. Тонкочеева". Каменец-Подольский

Интересное и интригующее противостояние четвертой и второй команд. "Ингулец" по игре сейчас лучшая команда Первой лиги и у петровцев есть все шансы выиграть золотые награды. Подопечные Лупашко выиграли пять матчей подряд и обеспечили себе участие в УПЛ. "Ингулец" на три очка отстает от "Карпат", поэтому борьба за чемпионство в самом разгаре. "Эпицентр" комфортно чувствует себя на четвертом месте и должно стать чудо, чтобы этот коллектив не играл в плей-офф за повышение в классе. Подопечные Нагорняка в прошлом туре сыграли ниже своих возможностей – ничья в Сумах. В первом круге "Ингулец" в большинстве своем дожал "Эпицентр", но на выезде им будет непросто. Подопечные Нагорняка всегда качественно играют дома, поэтому ожидаем интересный футбол.

"Карпаты" - "Левый берег"

18.05.2024. 13:00. "Украина". Львов

Безусловно, это – центральный матч в туре. Львовяне продолжают борьбу за золото и пока на три очка опережают "Ингулец". Однако подопечные Маркевича не демонстрируют чемпионский футбол. Против "Мариуполя" на выезде "Карпатам" было очень сложно, но они все же вырвали три очка. Желаемый результат "львам" принес хавбек Тлумак. Юрий вышел на замену, воспользовался шансом и принес львовянам победу. "Карпатам" нужно существенно менять состав, чтобы достойно выступать в элитном дивизионе.

Киевляне также во втором круге откровенно разочаровывают. Очень непросто подопечным Первака, но стоит учитывать количество травмированных основных игроков. Тем не менее, с основной задачей "Левый берег" справился. Команда будет играть в плей-офф за участие в УПЛ и не опустится уже ниже третьего места. У "Левого берега" кроме травмированных из-за дисквалификации не сыграет капитан гостей Андрей Спиваков. Это существенные потери, но против таких "Карпат" можно играть и добиваться результата.