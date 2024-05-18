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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

Интересные и интригующие противостояния

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Сегодня сыграют матчи предпоследнего тура чемпионской группы Первой лиги. В Каменце-Подольском местный "Эпицентр" будет принимать "Ингулец". Игра должна подарить болельщикам ряд эмоций, ведь подопечные Нагорняка всегда мощно играют дома. Петровцы еще продолжают бороться за чемпионство, поэтому они должны набирать три очка.

В Волочиске "Агробизнес" будет принимать "Полтаву". Команды имеют по 34 очка и делят девятое и десятое место. На топ-5 они вряд ли претендуют, но никому не хочется завершать чемпионат последним в чемпионской группе.

12:00. "Прикарпатье" - "Виктория"

13:00. "Эпицентр" - "Ингулец"

13:00. "Агробизнес" - "Полтава"

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Ингулец (Петрово) СК Полтава Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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