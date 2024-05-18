Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Интересные и интригующие противостояния
Фото: ФК Епіцентр
Сегодня сыграют матчи предпоследнего тура чемпионской группы Первой лиги. В Каменце-Подольском местный "Эпицентр" будет принимать "Ингулец". Игра должна подарить болельщикам ряд эмоций, ведь подопечные Нагорняка всегда мощно играют дома. Петровцы еще продолжают бороться за чемпионство, поэтому они должны набирать три очка.
В Волочиске "Агробизнес" будет принимать "Полтаву". Команды имеют по 34 очка и делят девятое и десятое место. На топ-5 они вряд ли претендуют, но никому не хочется завершать чемпионат последним в чемпионской группе.
12:00. "Прикарпатье" - "Виктория"
13:00. "Эпицентр" - "Ингулец"
13:00. "Агробизнес" - "Полтава"
Популярное сейчас
- Усик показал самый большой вес в карьере перед боем против Фьюри
- Усик прибыл на взвешивание в вышиванке с портретом погибшего героя, которого жестоко расстреляли россияне
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Карпаты получили бронь от мобилизации
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО