Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют матчи предпоследнего тура чемпионской группы Первой лиги. В Каменце-Подольском местный "Эпицентр" будет принимать "Ингулец". Игра должна подарить болельщикам ряд эмоций, ведь подопечные Нагорняка всегда мощно играют дома. Петровцы еще продолжают бороться за чемпионство, поэтому они должны набирать три очка.

В Волочиске "Агробизнес" будет принимать "Полтаву". Команды имеют по 34 очка и делят девятое и десятое место. На топ-5 они вряд ли претендуют, но никому не хочется завершать чемпионат последним в чемпионской группе.

12:00. "Прикарпатье" - "Виктория"

13:00. "Эпицентр" - "Ингулец"

13:00. "Агробизнес" - "Полтава"