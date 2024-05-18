Карпаты - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Во Львове сыграют самый ожидаемый матч девятого тура, ведь первая команда будет принимать третью. В первом круге гол Пидлепенца принес минимальную победу львовянам. "Карпаты" имеют преимущество над "Ингульцем", но терять очки они не имеют права. Гости уже обеспечили себе участие в плей-офф. У киевлян существенные кадровые проблемы. Отметим, что из-за дисквалификации не сможет сыграть капитан "Левого берега" Андрей Спиваков.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.