  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Карпаты - Левый берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Во Львове сыграют самый ожидаемый матч девятого тура, ведь первая команда будет принимать третью. В первом круге гол Пидлепенца принес минимальную победу львовянам. "Карпаты" имеют преимущество над "Ингульцем", но терять очки они не имеют права. Гости уже обеспечили себе участие в плей-офф. У киевлян существенные кадровые проблемы. Отметим, что из-за дисквалификации не сможет сыграть капитан "Левого берега" Андрей Спиваков.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
В центре внимания Львов. Что смотреть в субботу в Первой лиге
yellow-arrow
Стал известен арбитр, которого задержали работники ТЦК в Одессе
Левый берег (Киев) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости