Металлург возвращается на родную арену. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют матчи девятого тура в группе "Выбывание". Вашему вниманию анонс противостояний. В этом туре поклонникам Первой лиги будет на что посмотреть.

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Диназ" - "Металлист"

19.05.2024. 13:00. "Диноз". Демидов

Шестая команда будет принимать пятую. В случае победы вышгородцы смогут обойти своего конкурента. Напомним, что в прошлом туре оба соперника проиграли, поэтому еще не обеспечили себе участие в Первой лиге на следующий сезон. "Диназ" прервал свою серию из трех побед подряд. Подопечные Головка разгромно уступили "Подолью". При всех стараниях вышгородцы не смогли забить даже гол престижа. "Металлист" в конце встречи против "Горняка-Спорт" потерял свое преимущество и тоже уступил. Первовалась голевая серия Рязанцева, которая к прошлому туру длилась четыре игры. Отметим, что дисквалифицированных в составах обеих команд нет. В Ужгороде "Металлист" победил 2:0, поэтому хозяева будут реабилитироваться за эту неудачу.

"Чернигов" - "Нива"

19.05.2024. 13:00. "Юность". Чернигов

С хорошим настроением подходят оба коллектива к очному противостоянию. "Чернигов" на выезде обыграл "Хуст", а "Нива" разгромила "Металлург". В Хусте подопечные Валерия Чорного сыграли один из своих лучших матчей, особенно это касается игры в атаке. Было заметно, что "северяне" вышли как на последний бой и этот настрой помог им выиграть даже в меньшинстве. Однако не все теперь зависит от "Чернигова", который занимает последнее место и на четыре очка отстает от седьмой позиции. "Нива" дома мощно сыграла во втором тайме против "Металлурга", но к первой половины встречи осталось немало вопросов. Подопечные Стахива пока занимают третье место, но есть все шансы подняться в таблице. Из-за дисквалификации в Чернигове не сможет сыграть нападающий Дмитрий Галадей.

"Кремень" - "Хуст"

19.05.2024. 13:00. "Кремень-Арена им. А. Бабаева". Кременчуг

Немногие ожидали, что в Черновцах "Кремень" одержит свою дебютную победу в 2024 году. Однако подопечные Климовского сыграли качественно и заслуженно переиграли "Буковину". Завершилась безвыигрышная серия "Кремня" в Первой лиге, которая длилась 10 игр: четыре ничьих и шесть поражений. Очень сложное турнирное положение заставляет "Кремень" побеждать в двух заключительных турах, чтобы у этого коллектива остались шансы сохранить прописку в Первой лиге. "Хуст" не впечатлил в противостоянии с "Черниговом". Возможно, подопечные Цыткина недооценили своих соперников, но это была их самая провальная игра в этой части сезона. В Кременчуге гости должны набирать очки, ведь они пока не обеспечили себе место в топ-5. Напомним, что игра первого круга завершилась минимальной победой хустян.

"Горняк-Спорт" - "Буковина"

19.05.2024. 13:00. "Юность". Горишние Плавни

В прошлом туре завершилась безвыигрышная серия "Горняка-Спорта" в чемпионате, которая длилась 10 игр: 4 ничьи и 6 поражений. Подопечные Куценко в волевом стиле благодаря дублю Студенко обыграли "Металлист". Это была не лучшая игра "Горняка-Спорт", но характер этот коллектив проявил. "Буковина" сенсационно уступила "Кременю" и теперь на одно очко отстает лед лидера. После этого матча руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с Андреем Мельничуком. Исполнять обязанности главного тренера "Буковины" в двух заключительных матчах будет спортивный директор Григорий Чурилов. Важен матч для обеих команд, решающих разные задачи. "Буковина" стремится финишировать на первом месте, а "Горняк-Спорт" - сохранить прописку в Первой лиге. Отметим, что на выезде коллектив из Черновцов не проиграет с 18 ноября.

"Металлург" - "Подолье"

19.05.2024. 13:00. "Славутич Арена". Запорожье

МФК "Металлург" получило возможность проводить домашние матчи в родном городе. Это хорошая новость для клуба, у которого существенные финансовые проблемы. Запорожцы в весенней части сезона проиграли все матчи. На первый тайм молодых футболистов еще хватает, а после перерыва они не могут конкурировать. Есть все шансы, что "Металлург" вылетит во Вторую лигу напрямую. "Подолье" приятно удивляет своих болельщиков - ни одного поражения и первое место в группе. Сложно представить, что должно случиться, чтобы коллектив из Хмельницкого потерял очки. Ожидаем уверенную победу "Подолья".