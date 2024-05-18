Первая лига. Прикарпатье – Виктория 1:0. Победу принес капитан

"Прикарпатье" после гостевой ничьи с "Левым берегом" находится на шестом месте в группе. "Виктория" в прошлом туре тоже сыграла вничью, но на своем поле с "Эпицентром" и находится на седьмом месте. Отметим появление в стартовом составе хозяев 18-летнего хавбека Евгения Беспалько.

Первую половину встречи хочется забыть и никогда не вспоминать. Казалось, команды вышли сегодня просто не проиграть и все. Игра была очень медленной, без обострений. Хозяева пытались больше контролировать мяч, но что делать с ним в заключительной трети поля они не знали. Голкиперы оставались без работы.

Казалось, игра так и завершится без голов, но хозяева все же смогли вырвать победу. Цюцюра из пределов штрафной своим мощным ударом буквально прошил голкипера "Виктории" 1:0. Замена сработала. В итоге минимальная победа "Прикарпатья".

Группа "Чемпионская". Девятый тур

"Прикарпатье" - "Виктория" 1:0

Голы: Цюцюра (86)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Демкив, Швец, Француз, Геник, Радульский, Семка, Соловьев, Беспалько, Хома, Кос

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Покотилюк, Лебеденко, Байдал, Шарай, Чеглов, Ныч