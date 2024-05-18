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Первая лига. Карпаты – Левый берег 3:3. Киевляне отыгрались с 0:3
Центральная игра тура
Фото: ФК Карпати
Во Львове сыграли наиболее ожидаемый матч предпоследнего тура в нынешнем сезоне Первой лиги. "Карпаты" после гостевой победы над "Мариуполем" продолжают возглавлять чемпионскую группу. Команда Виталия Первака уже получила право поспорить в переходных матчах за путевку в УПЛ. Отметим, что из-за дисквалификации не смог сыграть капитан киевлян Андрей Спиваков.
Уже в дебюте противостояния львовяне вышли вперед. Пидлепенец отдал, а Невес забил в пустые ворота. Шикарная комбинация в исполнении подопечных Маркеивча – 1:0. В середине первого тайма Хаса из пределов штрафной прострелил, а Слотюк срезал мяч в собственные ворота – 2:0. На 34-й минуте Невес хладнокровно реализовал пенальти и довел счет до разгромного – 3:0. Киевляне ответили на это ударом Дедуха в ближний угол - 3:1. Провальный тайм для гостей – 3:1.
В начале второй половины встречи неожиданно вернул интригу в противостояние Олег Синица. Олег шикарным ударом попал в верхний угол – 3:2. Рано расслабились львовяне. Через три минуты после розыгрыша углового Войцеховский с нескольких метров переправил мяч в сетку – 3:3. Такого точно никто не ожидал. Все перевернулись с ног на голову. В итоге игра так и завершилась вничью. "Карпаты" всего на одно очко теперь опережают "Ингулец". Судьба чемпионства решится в очном противостоянии через неделю.
Группа "Чемпионская". Девятый тур
"Карпаты" - "Левый берег" 3:3
Голы: Невес (7, 34, пен) - Слотюк (21, автогол), Дедух (44), Синица (56), Войцеховский (59)
"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Мизюк, Бабогло, Сакив, Полегенько, Чех, Клименко, Хаса, Пидлепенец, Чачуа, Невес
"Левый берег" (стартовый состав): Механив - Соколов, Самар, Слотюк, Сидней, Дедух, Войцеховский, М. Когут, Мысык, Синица, Петренко
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