Первая лига. Агробизнес – Полтава 3:1. Коллектив из Волочиска уже не последний

Поединок последней и девятой команд группы. Оба коллектива были настроены на победу, которая давала возможность подняться вверх в турнирной таблице. Второй круг не могут занести себе футболисты "Полтавы" и "Агробизнеса", ведь они играют нестабильно.

Как ни странно, но интриги в этом матче не было. Все решилось еще в первой половине встречи. На 20-й минуте после подачи Волкова с углового мяч в собственные ворота срезал Ходуля – 1:0. Через пять минут после передачи Галенкова шикарным ударом в верхний угол отличился Кузьмин –2:0. В конце тайма все тот же Кузьмин отличился дублем и довел счет до разгромного – 3:0.

На 63-й минуте после удара Одарюка и рикошета от Белого мяч оказался в воротах. Хмеловский не ожидал такого и не смог зафиксировать мяч в руках – 3:1. В итоге игра завершилась победой хозяев. "Агробизнес" поднимается с последнего места.

Группа "Чемпионская". Девятый тур

"Агробизнес" - "Полтава" 3:1

Голы: Ходуля (20, автогол), Кузьмин (25, 35) - Одарюк (63)

"Агробизнес" (стартовый состав): Хмеловский - Мячин, Белый, Заец, Слива, Теплый, Толочко, Галенков, Гаврушко, Кузьмин, Волков

"Полтава" (стартовый состав): Васецкий - Пось, Ходуля, Клименко, Коцюмака, Даниленко, Горжуй, Копытов, Одарюк, Щербак, Марусич