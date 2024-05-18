Первая лига. Кудровка-Нива – Мариуполь 1:1. Хозяева спаслись в большинстве

"Кудровка-Нива" еще имела теоретические шансы побороться за четвертое место, но отыграть отставание в пять очков у "Эпицентра" это очень сложная задача. "Мариуполь" в прошлом туре потерял ничью в противостоянии с "Карпатами" и занимал восьмое место. Победа могла позволить подопечным Красноперова подняться на шестое место.

До перерыва играли первым номером подопечные Локтионова, но с конструктивом у них все же ощущались проблемы. Наиболее реальную возможность отличиться потерял Коркишко, который из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. У приазовцев можно вспомнить разве что удар Савина, но в этом эпизоде мяч пролетел выше ворот.

Во второй половине встречи характер игры не изменился. Борьбы было много, а вот голкиперы оставались без работы. На 75-й минуте Плакса подвел свою команду и "Мариуполь" остался в меньшинстве. Однако почти сразу гости даже смогли открыть счет. После розыгрыша углового Жовтенко головой с нескольких метров переправил мяч в сетку – 0:1. Дебютный гол для 19-летнего защитника.

Удержать победу гости не смогли. Мисюра на последней минуте забил в пустые ворота и принес ничью "Кудровке-Ниве" – 1:1.

Группа "Чемпионская". Девятый тур

"Кудровка-Нива" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Мисюра (90) - Жовтенко (77)

Удаление: Плакса (75)

"Кудровка-Нива" (стартовый состав): Лепка – Гагун, Мисюра, Мамросенко, Мигунов, Гулько, Фальковский, Вечурко, Рогозинский, Коркишко, Тименко

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Фатеев, Терехов, Жовтенко, Харжевский, Малаки, Мочевинский, Мельниченко, Плакса, Савин, Зубков