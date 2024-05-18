Первая лига. Эпицентр – Ингулец 1:3. Петровцы в борьбе за чемпионство

Встреча четвёртой и второй команд группы. "Эпицентр" после гостевой ничьи с "Викторией" на пять очков опережал "Кудровку-Ниву" и даже ничья гарантировала им четвертое место. "Ингулец" в прошлом туре одержал разгромную домашнюю победу над "Агробизнесом" и вернулся в УПЛ.

В дебюте противостояния после подачи с углового Станислав-Нури Малыш ударом головой в дальний угол вывел гостей вперед – 0:1. В конце тайма команды обменялись голами. Сначала Ситало увеличил преимущество петровцев, но на 41-й минуте Даниил Кравчук вернул интригу в наш матч – 1:2.

Сравнить счет после перерыва подопечные Нагорняка не смогли. На 71-й минуте снял все вопросы о победителе опытный нападающий Артем Ситало – 1:3. Однако даже несмотря на поражение "Эпицентр" гарантировал себе четвертое место. "Ингулец" теперь всего на одно очко отстает от "Карпат". Судьба золотых наград решится в очном противостоянии.

Группа "Чемпионская". Девятый тур

"Эпицентр" - "Ингулец" 1:3

Голы: Кравчук (41) - Малыш (13), Ситало (34, 71)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – Алибеков, Григоращук, Климец, Жмуйда, Липовуз, Миронюк, Беженар, Стень, Кравчук. С. Крыстин

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Козыренко, Кольцов, Сад, Пятов, Козак, Богунов, Ситало