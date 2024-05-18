Ингулец показал, как проходит строительство стадиона

Президент команды Александр Поворознюк попытается сдать объект в эксплуатацию до старта нового сезона в УПЛ. Напомним, что коллектив из Кировоградской области гарантировал досрочный выход в элиту.

Сейчас на стадионе обустраивают раздевалки, скоро начнется монтаж сидений. Уже есть подогрев и освещение. Поле давно готово к матчам, потому что футболисты постоянно тренируются. Работу над трибунами и административными зданиями планируют завершить до старта первенства 2024/25.

Благоустройством территории возле объекта будут заниматься в последнюю очередь. "Ингулец" готовится к своему четвертому сезону в Премьер-лиге.