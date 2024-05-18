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Первая лига. Эпицентр - Ингулец 1:3. Видео голов и обзор матча

Первая лига

Один из центральных матчей тура

Первая лига. Эпицентр - Ингулец 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Епіцентр

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В предпоследнем туре Первой лиги встречались одни из лидеров чемпионата - "Эпицентр" и "Ингулец". Победу одержали вторые, благодаря точному удару Малыша и дублю Ситало. Петровцы уже вышли вышли в УПЛ, но продолжают борьбу за чемпионство.

"Ингулец" занимает 2-ю строчку в таблице, отставая от первых "Карпат" всего на 1 зачетный балл. В последнем туре эти команды сойдутся в очном поединке и определят чемпиона. "Эпицентр" имеет 4-е место, и точно сыграет в переходных матчах с командой УПЛ.

Первая лига

Группа "Чемпионская". Девятый тур

"Эпицентр" - "Ингулец" 1:3

Голы: Кравчук (41) - Малыш (13), Ситало (34, 71)

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обзор матчей Ингулец (Петрово) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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