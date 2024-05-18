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Первая лига. Карпаты - Левый берег 3:3. Видео голов и обзор матча
Камбэк гостей
Фото: Карпати
Один из центральных матчей тура в Первой лиге завершился результативной ничьей. "Карпаты" и "Левый берег" подарили зрителям 6 голов. Львовяне вели в счете 3:0 уже в первом тайме, однако со временем распустили все добытое преимущество, пропустив столько же голов.
"Карпаты" остались на 1-м месте в таблице. Теперь коллектив Мирона Маркевича имеет 65 очков. В последнем туре команда сойдется со вторым "Ингульцом" (64 балла) в битве за чемпионство Первой лиги. "Левый берег" уже окончательно на 3-й строчке - после заключительного матча против "Эпицентра", он сыграет в переходных поединках с командой УПЛ.
Первая лига
Группа "Чемпионская". Девятый тур
"Карпаты" - "Левый берег" 3:3
Голы: Невес (7, 34, пен) - Слотюк (21, автогол), Дедух (44), Синица (56), Войцеховский (59)
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