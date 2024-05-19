Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют матчи предпоследнего тура группы "Выбывание" Первой лиги. Запорожский "Металлург" возвращается на родную арену и сыграет против "Подолья". Черновицкая "Буковина" после увольнения Мельниченко на выезде сыграет против "Горняка-Спорт". Также интересное противостояние ожидает болельщиков в Кременчуге, где местный "Кремень" будет играть против "Хуста".

13:00. "Кремень" - "Хуст"

13:00. "Горняк-Спорт" - "Буковина"

13:00. "Диназ" - "Металлист"

13:00. "Чернигов" - "Нива"

13:00. "Металлург" - "Подолье"