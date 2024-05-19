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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФСК Буковина

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Сегодня сыграют матчи предпоследнего тура группы "Выбывание" Первой лиги. Запорожский "Металлург" возвращается на родную арену и сыграет против "Подолья". Черновицкая "Буковина" после увольнения Мельниченко на выезде сыграет против "Горняка-Спорт". Также интересное противостояние ожидает болельщиков в Кременчуге, где местный "Кремень" будет играть против "Хуста".

13:00. "Кремень" - "Хуст"

13:00. "Горняк-Спорт" - "Буковина"

13:00. "Диназ" - "Металлист"

13:00. "Чернигов" - "Нива"

13:00. "Металлург" - "Подолье"

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Буковина (Черновцы) Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) Диназ (Вышгород) Нива (Тернополь) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) ФК Чернигов ФК Хуст
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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