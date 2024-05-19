Первая лига. Горняк-Спорт – Буковина 2:3. Коллектив из Черновцов возвращает лидерство

В Горишних Плавнях "Горняк-Спорт" принимал "Буковину". Это был поединок восьмой и второй команд группы. В прошлом туре "Горняк-Спорт" прервал свою затяжную безвыигрышную серию и в гостях победил "Металлист". "Буковина" после домашнего поражения от "Кремня" опустилась с первого места на второе. Клуб решил прекратить сотрудничество с Андреем Мельничуком. В последних турах будет руководить командой и. главного тренера Григорий Чурилов победит.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала на 28-й минуте Дворовенко прямым ударом с углового вывел гостей вперед – 0:1. Шикарный гол, но к голкиперу очень много вопросов. Однако довольно быстро подопечные Куценко отыгрались. Мяч в свой актив записал капитан "Горняка-Спорт" Евгений Мороз – 1:1. В середине второго тайма Бодня во второй раз в матче вывел вперед коллектив из Черновцов.

На 68-й минуте Гора своим результативным ударом снова сравнял счет – 2:2. Однако долго подопечные Куценко не радовались. Победу "Буковине" принес Новотрясов – 2:3. Таким образом, "Буковина" возвращает себе лидерство. "Горняк-Спорт" в следующем сезоне будет играть во Второй лиге.

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Горняк-Спорт" - "Буковина" 2:3

Голы: Мороз (33) - Дворовенко (28), Бодня (60)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Козлов - Черныш, Мороз, Чибуэзе, Шептицкий, Одог, Гора, Тузенко, Черткоев, Дмитриев, Нижник

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Андрейчук, Бодня, Будняк, Гончарук, Дворовенко, Лопыренок, Новотрясов, Пец, Солдат, Хамелюк