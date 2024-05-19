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Первая лига. Диназ – Металлист 0:0. Ожидали большего

Первая лига

Результат на пользу конкурентів

Первая лига. Диназ – Металлист 0:0. Ожидали большего

Фото: ФК Металіст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок турнирных соседей – пятой и шестой команд группы. Подопечные Александра Головко находятся в зоне переходных игр с клубом Второй лиги, поэтому их устраивала только победа. "Металлист" в прошлом туре потерпел домашнее поражение от "Горняка-Спорта" и находится на пятом месте. Подопечные Анищенко безопасно себя не чувствуют и терять очки им не желательно.

К сожалению, в первом тайме команды не порадовали зрителей голами. Борьбы хватало, а вот с конструктивом ощущались проблемы. На перерыв соперники ушли без голов. Во второй половине встречи футболисты обеих команд тоже не смогли забить. В итоге нулевая ничья.

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Диназ" - "Металлист" 0:0

"Диназ" (стартовый состав): Дмитроченко – Ярмак, Мартынюк, Литвинов, Ткачук, Соловьев, Сергийчук, Мораренко, Сейтхалилов, Борисенко, Рудавский

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Вернаттус, Гомес, Федоров, Бусько, Багачанский, Тепляков, Синчук, Исаенко, Луцив, Рязанцев

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