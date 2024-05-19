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Первая лига. Чернигов – Нива 3:3. Драма на последних секундах

Первая лига
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Боевая игра в Чернигове

Первая лига. Чернигов – Нива 3:3. Драма на последних секундах

Фото: ФК Чернігів

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Чернигове местная команда принимала тернопольскую "Ниву". Гости занимают третье место и стремятся побороться за чемпионство в группе, а "северяне" - на последней позиции, хоть и выиграли в прошлом туре. Только победа оставляла шансы подопечным Валерия Чорного побороться за сохранение прописки в Первой лиге.

Для хозяев игра началась неудачно. Уже на восьмой минуте Кицун отважился на удар из-за пределов штрафной и мяч залетел в ближний угол ворот Герасименко – 0:1. 19-летний полузащитник "Нивы" забивает во втором матче подряд. Однако "северяне" не опустили руки и отыгрались еще до перерыва. После подачи Кривобороденко головой в дальний угол пробил Павел Федосов – 1:1.

В начале второго тайма хозяева даже вышли вперед. Федосов прострелил, а Безгубченко забил в пустые ворота – 2:1. На 74-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Выход один на один реализовал Федосов. В компенсированное время ве перервернулося с ног на голову.Гостям удалось дважды забить и вырвать ничью – 3:3. Фантастика!

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Чернигов" - "Нива" 3:3

Голы: Федосов (29, 74), Безгубченко (59) - Кицун (8), Ризнык (90+3), Хруставка (90+4)

"Чернигов" (стартовый состав): Герасименко - Шумило, Галстян, Зенченко, Осипенко, Быбик, Кривобороденко, Койдан, Школьный, Безгубченко, Федосов

"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Зинь, Демчук, Махинка, Бэй, Волохатый, Мудрый, Дорошенко, Голуб, Кицун, Ризнык

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