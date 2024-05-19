Первая лига. Кремень - Хуст 1:0. Вторая подряд победа

В гости к "Кремню" приехала четвертая команда группы, которая имела запас от зоны переходных игр в три очка. Однако расслабляться "Хусту" было рано, ведь конкуренты дышали в спину. Коллектив из Кременчуга в прошлом туре впервые в 2024 году выиграл. Мало кто ожидал, но подопечные Климовского обыграли "Буковину". Отметим, что свои предыдущие четыре домашних матча "Кремень" завершил вничью.

В начале встречи играли первым номером подопечные Климовского, но довести свои атаки до логического завершения они не могли. У гостей запомнился удар Станковича, с которым без проблем справился Коркодим. В середине первого тайма из-за воздушной тревоги игра была остановлена.

После возобновления игры продолжали доминировать хозяева, но забить не могли. Следует отметить удар Глобы, но ему не хватило точности. Также обращаем внимание на удар Обамины, с которым справился голкипер. На перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме продолжали контролировать мяч подопечные Климовского, но эффективности в атаке не хватало. Успех хозяевам принес стандарт. Азизов подал с углового, а Сидоренко головой пробил в дальний угол – 1:0. В итоге, "Кремень" поднимается на восьмое место.

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Кремень" - "Хуст" 1:0

Голы: Сидоренко (67)

"Кремень" (стартовый состав): Коркодим – Дудник, Сидоренко, Азизов, Паламарчук, Панчишин, Савицкий, Обамина, Галоян, Куць, Глоба

"Хуст" (стартовый состав): Белименко – Павлыч, Червинский, Иванов, Колчин, Станкович, Вадовский, Борисенко, Гарнага, Шевчук, Новиков