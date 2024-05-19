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Первая лига. Металлург – Подолье 1:0. Сенсация в Запорожье

Первая лига

Первая победа запорожцев

Первая лига. Металлург – Подолье 1:0. Сенсация в Запорожье

Фото: МФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Профессиональный футбол вернулся в прифронтовое Запорожье. Местный "Металлург" в матче девятого тура принимал лидера группы "Подолье". Запорожцы все свои игры весной проиграли, а "Подолье" - еще не проигрывало. Проигрышная клубная антирекордная серия "Металлург" в Первой лиге до этого тура продолжалась восемь игр.

В первой половине встречи достаточно качественно сыграли футболисты запорожского "Металлурга". Подопечные Гая не допускали грубых ошибок и при первой возможности пытались выбегать в атаку. От гостей ожидали большего, но у них были проблемы с конструктивом. До перерыва можно вспомнить разве что удар Гемеги, с которым справился Николаенко.

В начале второго тайма должен был забивать Прихна, но капитан "Подолья" с нескольких метров пробил мимо ворот. После перерыва преимущество "Подолья" было существенным, но запорожцы старались не прижиматься к своим воротам. В конце встречи хозяева получили право на пенальти. Хуссин свою возможность реализовал – 1:0. Первая победа "Металлурга", а "Подолье" опускается на второе место.

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Металлург" - "Подолье" 1:0

Голы: Хуссин (82, пен)

"Металлург" (стартовый состав): Николаенко – Страдс, Костюченко, Баранюк, Куралех, Крапивный, Кузьмович, Хуссин, Близнец, Гуменяк, Ковальский

"Подолье" (стартовый состав): Задерейко – Савчук, Веремиенко, Пасечник, Корешков, Прихна, Гемега, Снежко, Кулиш, Кобзар, Оробец

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Подолье (Хмельницкий) Металлург (Запорожье)
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Комментарии
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nin-mir (Запорожье)
19.05.2024 в 16:10
Я не верю своим глазам. Стоило только вернуться домой. Что говорить, приятно и молодцы.
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Комментарии 1
nin-mir (Запорожье)
19.05.2024 в 16:10
Я не верю своим глазам. Стоило только вернуться домой. Что говорить, приятно и молодцы.
Ответить
0
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