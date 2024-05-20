Хавбек Левого Берега - о 3:3 с Карпатами: Проявили характер и бойцовский дух

Полузащитник "Левого Берега" Владислав Войцеховский прокомментировал ничью с "Карпатами" (3:3) в 9-м туре Чемпионской группы.

- Меня переполняют положительные эмоции. Мы проигрывали 0:3 лидеру, но проявили характер и отыгрались во втором тайме. Это говорит о том, что у "Левого Берега" есть бойцовский дух. Мы всегда играем до последнего.

- Что произошло в первом тайме?

- Не могу сказать, что мы боялись соперника, но что-то пошло не так. Думаю, на нас повлиял пропущенный гол на седьмой минуте. Потом пропустили еще дважды, но очень важно, что в раздевалку Дедух смог забить. Это придало нам уверенности.

- Что говорил тренер в раздевалке?

- Важно было собраться и наконец начать играть в свой футбол. Отступать уже было некуда, поэтому во втором тайме пришло время демонстрировать лучшие качества нашей команды.

- Счет по игре?

- Считаю, что никто не заслуживал поражения. Думаю, что болельщики получили удовольствие от футбола.

- Второй тайм забрал много нервных клеток?

- Вся игра забрала очень много нервных клеток. Было непросто наблюдать за матчем со скамейки запасных.

- После вашего гола счет стал равным. Вспомните этот эпизод.

- Это был довольно сумбурный гол. Иван Петренко боролся с игроком "Карпат" и мяч отлетел ко мне, а я уже пробил в угол. Меня переполняли положительные эмоции.

- Какие задачи стоят перед командой на игру с "Эпицентром"?

- Будем играть на победу. Главное, чтобы мы подошли к плей-офф без травм, - сказал Войцеховский.