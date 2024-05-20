Журналист: Клубы Первой лиги обеспокоены мобилизацией

Многие клубы Первой лиги обеспокоены новым законом о мобилизации, а именно тем, что игроки команд не имеют брони от мобилизации, сообщает журналист Владимир Зверов.

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Один из президентов Первой лиги заявил журналисту, что не видит смысла вкладывать деньги в команду, если большинство игроков уйдут по мобилизации.

Одним из вариантов будут выступления молодыми футболистами или представителями детско-юношеских школ.

Напомним, что не так давно в украинском футболе вспыхнул скандал, когда игрока «Хуста» представители ТЦК забрали прямо с вокзала, при этом клуб так и не смог получить объяснение ни от ТЦК, ни от ПФЛ или УАФ.