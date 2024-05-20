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Журналист: Клубы Первой лиги обеспокоены мобилизацией

Первая лига
Обновлено

Владельцы клубов начали говорить о том, что не видят смысла вкладывать деньги

Журналист: Клубы Первой лиги обеспокоены мобилизацией

фото из свободных источников

Новина українською

Многие клубы Первой лиги обеспокоены новым законом о мобилизации, а именно тем, что игроки команд не имеют брони от мобилизации, сообщает журналист Владимир Зверов.

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Один из президентов Первой лиги заявил журналисту, что не видит смысла вкладывать деньги в команду, если большинство игроков уйдут по мобилизации.

Одним из вариантов будут выступления молодыми футболистами или представителями детско-юношеских школ.

Напомним, что не так давно в украинском футболе вспыхнул скандал, когда игрока «Хуста» представители ТЦК забрали прямо с вокзала, при этом клуб так и не смог получить объяснение ни от ТЦК, ни от ПФЛ или УАФ.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
20.05.2024 в 17:29
Що важливіше державі, комбайнер який збирає пшеницю чи футболіст який заробляє в 2 рази більше мінімум і при цьому раз на тиждень кості розминає. Походу футболісти важливіше.
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Комментарии 2
Romanik2806 (Киев)
20.05.2024 в 17:29
Що важливіше державі, комбайнер який збирає пшеницю чи футболіст який заробляє в 2 рази більше мінімум і при цьому раз на тиждень кості розминає. Походу футболісти важливіше.
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1
0
SSFC (Белозерье)
20.05.2024 в 16:35
Війна...а здорові спортивні хлопці якраз і потрібні. Тому доведеться розпрощатись з гравцями старших 25 років. Розвивайте юне покоління!
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