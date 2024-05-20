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Журналист: Известный зарубежный клуб давал за 17-летнего Синчука из Металлиста 1,5 млн долларов
Харьковский клуб ждет улучшения предложения
fcmetalist.com.ua
Украиснкий журналист и главный редактор ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов рассказал об интересе к 17-летнему вингеру "
"На неделе узнал информацию, что очень хорошие деньги за него предлагают и украинские, и зарубежные клубы. Вот вам пример, почему украинские футболисты могут развиваться. Неважно в какой лиге они играют.
Украинский клуб, ставящий задачу, давал за Синчука 800 тысяч долларов. "Металлист" отказался. Зарубежный клуб один известный давал за Синчука 1,5 миллиона. В рамках следствия не буду разглашать название этого клуба. "Металлист" ожидает улучшения предложений", – сказал Зверов.
Напомним, что Синчук в этом сезоне провел за "Металлист" 17 матчей без результативных действий.
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