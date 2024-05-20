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Цыганык: Некоторые владельцы клубов ПФЛ могут не заявлять команды из-за возможной мобилизации

Первая лига

Вопрос будет обсуждаться на сборах клубов ПФЛ

Цыганык: Некоторые владельцы клубов ПФЛ могут не заявлять команды из-за возможной мобилизации

pfl.ua

Новина українською

Представители клубов ПФЛ проведут сборы участников Первой и Второй лиг, на которых, среди прочих, будет обсуждаться и вопрос возможной мобилизации игроков команд. Об этом сообщил комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"Некоторые президенты клубов говорят о том, что они не будут заявлять команды. Потому что это брать на себя определенную ответственность за людей, и что в случае, если нет брони, сами футболисты должны решать, как им себя вести – мобилизоваться, не мобилизоваться.

Читайте такжеНесколько дней провел там. Украинского арбитра с вокзала забрали в ТЦК

Вкладывать деньги, когда у тебя могут забрать пол состава – это достаточно сложно.

Вопрос, на самом деле, очень сложный и дискуссионный. Потому что речь идет не только о игроках, но и о судьях ПФЛ. Которые массово просто бояться ездить на матчию

Поэтому владельцы клубов просто не уверены, будет ли вообще у нас футбол в следующем сезоне, и как оно все будет.

Но такая информация есть, что некоторые руководители клубов ПФЛ думают о том, чтобы не заявлять команды", - сказал Цыганык.

Напомним, что не так давно в украинском футболе вспыхнул скандал, когда игрока "Хуста" представители ТЦК забрали прямо с вокзала, при этом клуб так и не смог получить объяснение ни от ТЦК, ни от ПФЛ или УАФ.

Также один из арбитров, который приехал судить матч ПФЛ, провел в одесском ТЦК несколько дней.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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