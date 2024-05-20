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Цыганык: Некоторые владельцы клубов ПФЛ могут не заявлять команды из-за возможной мобилизации
Вопрос будет обсуждаться на сборах клубов ПФЛ
pfl.ua
Представители клубов ПФЛ проведут сборы участников
"Некоторые президенты клубов говорят о том, что они не будут заявлять команды. Потому что это брать на себя определенную ответственность за людей, и что в случае, если нет брони, сами футболисты должны решать, как им себя вести – мобилизоваться, не мобилизоваться.
Вкладывать деньги, когда у тебя могут забрать пол состава – это достаточно сложно.
Вопрос, на самом деле, очень сложный и дискуссионный. Потому что речь идет не только о игроках, но и о судьях ПФЛ. Которые массово просто бояться ездить на матчию
Поэтому владельцы клубов просто не уверены, будет ли вообще у нас футбол в следующем сезоне, и как оно все будет.
Но такая информация есть, что некоторые руководители клубов ПФЛ думают о том, чтобы не заявлять команды", - сказал Цыганык.
Напомним, что не так давно в украинском футболе вспыхнул скандал, когда игрока "Хуста" представители ТЦК забрали прямо с вокзала, при этом клуб так и не смог получить объяснение ни от ТЦК, ни от ПФЛ или УАФ.
Также один из арбитров, который приехал судить матч ПФЛ, провел в одесском ТЦК несколько дней.
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