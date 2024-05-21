Первая лига. Золотой финал в Петровом, четыре кандидата на переходные матчи в группе Выбывание

В пятницу и субботу сыграют матчи десятого тура Первой лиги в группах "Чемпионская" и "Выбывание". В последнем туре определится чемпион, а также команды, которые будут играть в переходных матчах за сохранения прописки в Первой лиге.

Невероятный финал сезона будет ждать болельщиков Первой лиги в Петровом в заключительном туре! "Карпаты" всего на одно очко опережают "Ингулец". В случае победы именно петровцы станут чемпионами, но на стороне львовян есть преимущество, их устроит даже ничья. Напомним, что игра первого круга завершилась победой подопечных Лупашко. За игрой именно "Ингулец" является лучшей командой чемпионата, но все решится в очном противостоянии.

Уже известно, что Левый берег" финиширует третьим, а "Эпицентр" - четвертым. Чтобы подняться с последнего места "Полтаве" стоит побеждать "Прикарпатье" и надеяться на потерю очков "Виктории" и "Мариуполя". Скорее всего, именно полтавчане завершат сезон десятыми.

В группе "Выбывание" черновицкая "Буковина" имеет очень хорошие шансы завершить сезон на первом месте, ведь она на два очка опережает "Подолье" и в последнем туре дома сыграет против "Металлурга". "Подолье" должно побеждать "Горняк-Спорт" и надеяться на сенсацию в Черновцах.

По итогам прошлого тура "Кремень", "Горняк-Спорт" и "Чернигов" уже вылетели во Вторую лигу. "Хуст", "Металлург", "Металлист" и "Диназ" продолжают бороться за то, чтобы не играть в плей-офф за сохранение прописки в Первой лиге. В переходные матчи попадут два из четырех этих клубов. "Металлист" и "Хуст" перед последним туром на одно очко опережают "Металлург" и два "Диназ". В субботу "Диназ" будет играть против "Хуста" и вышгородцев устроит только победа.

Группа "Чемпионская"

24.05. "Ингулец" - "Карпаты"

24.05. "Левый берег" - "Эпицентр"

24.05. "Мариуполь" - "Агробизнес"

24.05. "Виктория" - "Кудровка-Нива"

24.05. "Полтава" - Прикарпатье"

Группа "Выбывание"

25.05. "Буковина" - "Металлург"

25.05. "Подолье" - "Горняк-Спорт"

25.05. "Нива" - "Кремень"

25.05. "Металлист" - "Чернигов"

25.05. "Хуст" - "Диназ"

Турнирная таблица