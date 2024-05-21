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Кривенцов остается главным претендентом на пост тренера Буковины
Вопрос уже решен на уровне руководства клуба
metalist1925.com
50-летний украинский специалист Валерий Кривенцов является главным претендентом на пост главного тренера перволиговской "
По данным источника, вопрос уже вроде как решен на уровне руководства клуба и сейчас "Буковина" уже даже начала присматривать игроков под Кривенцова.
При этом у клуба есть и запасные варианты – это Сергей Шищенко из "Полесья" и Сергей Лавриненко, который сейчас находится без клуба.
Напомним, что ранее с должности главного тренера "Буковины" был уволен Андрей Мельничук. Команда идет на 1-м месте в группе "Выбывание" Первой лиги.
Кривенцов сейчас без клуба, последним его местом работы была "Заря".
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