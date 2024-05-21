  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кривенцов остается главным претендентом на пост тренера Буковины
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривенцов остается главным претендентом на пост тренера Буковины

Первая лига

Вопрос уже решен на уровне руководства клуба

Кривенцов остается главным претендентом на пост тренера Буковины

metalist1925.com

Новина українською

50-летний украинский специалист Валерий Кривенцов является главным претендентом на пост главного тренера перволиговской "Буковины", сообщат ТаТоТаке.

По данным источника, вопрос уже вроде как решен на уровне руководства клуба и сейчас "Буковина" уже даже начала присматривать игроков под Кривенцова.

При этом у клуба есть и запасные варианты – это Сергей Шищенко из "Полесья" и Сергей Лавриненко, который сейчас находится без клуба.

Напомним, что ранее с должности главного тренера "Буковины" был уволен Андрей Мельничук. Команда идет на 1-м месте в группе "Выбывание" Первой лиги.

Кривенцов сейчас без клуба, последним его местом работы была "Заря".

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Золотой финал в Петровом, четыре кандидата на переходные матчи в группе Выбывание
yellow-arrow
Журналист: Известный зарубежный клуб давал за 17-летнего Синчука из Металлиста 1,5 млн долларов
yellow-arrow
Цыганык: Некоторые владельцы клубов ПФЛ могут не заявлять команды из-за возможной мобилизации
Сергей Шищенко Валерий Кривенцов Буковина (Черновцы) Сергей Лавриненко Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости