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Маркевич хочет переманить в Карпаты четырех игроков Днепра-1

Первая лига
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Но подписать удастся не более трех

Маркевич хочет переманить в Карпаты четырех игроков Днепра-1

Фото: ФК Карпати

Новина українською

После громкого заявления Юрия Максимова о будущем 70% игроков "Днепра-1" из клуба и других медиа появились опровержения относительно масштабов проблемы, однако никто не отрицает, что ряд футболистов все же покинет днепровский клуб.

В частности, заинтересованным в ряде игроков "Днепра-1" является новичок УПЛ львовские "Карпаты". Как пишет издание Украинский Футбол, Мирон Маркевич хочет видеть в своей команде Валентина Рубчинского, Эдуарда Сарапия и Александра Сватка.

Также "Карпаты" заинтересованы Алексеем Гуцуляком, однако по нему практически закрыл вопрос другой клуб УПЛ, добавляет источник.

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Александр Сваток СК Днепр-1 Валентин Рубчинский Эдуард Сарапий Карпаты (Львов)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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