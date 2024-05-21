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Маркевич хочет переманить в Карпаты четырех игроков Днепра-1
Но подписать удастся не более трех
Фото: ФК Карпати
После громкого заявления Юрия Максимова
В частности, заинтересованным в ряде игроков "Днепра-1" является новичок УПЛ львовские "Карпаты". Как пишет издание Украинский Футбол, Мирон Маркевич хочет видеть в своей команде Валентина Рубчинского, Эдуарда Сарапия и Александра Сватка.
Также "Карпаты" заинтересованы Алексеем Гуцуляком, однако по нему практически закрыл вопрос другой клуб УПЛ, добавляет источник.
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