Маркевич хочет переманить в Карпаты четырех игроков Днепра-1

После громкого заявления Юрия Максимова о будущем 70% игроков "Днепра-1" из клуба и других медиа появились опровержения относительно масштабов проблемы, однако никто не отрицает, что ряд футболистов все же покинет днепровский клуб.

В частности, заинтересованным в ряде игроков "Днепра-1" является новичок УПЛ львовские "Карпаты". Как пишет издание Украинский Футбол, Мирон Маркевич хочет видеть в своей команде Валентина Рубчинского, Эдуарда Сарапия и Александра Сватка.

Также "Карпаты" заинтересованы Алексеем Гуцуляком, однако по нему практически закрыл вопрос другой клуб УПЛ, добавляет источник.